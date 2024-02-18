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خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024.. اعرف الأوراق المطلوبة

كتب:

بسمة عبدالستار
10:03 ص | الأحد 18 فبراير 2024
التربية والتعليم

التربية والتعليم

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، التي ستعقد ورقيا في المدارس وتبدأ يوم 1 يونيو المقبل، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة لاستكمال عمليات التسجيل بشكل صحيح.

خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تقرير لها خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية، وذلك بعد الدخول على الموقع الرسمي للوزارة وإدخال بياناته على بوابة الخدمات والتسجيل الإلكتروني، ويقوم الطالب بعد ذلك بسحب صورة له طريق الماسح الضوئي «الإسكانر».

وتابعت الوزارة أنه بعد الانتهاء من هذه الخطوة، توضع الصورة المسحوبة عن طريق الإسكانر على الاستمارة الإلكترونية عند التسجيل.

وأكدت الوزارة أنه لن يقبل تقديم طالب الدبلومات الفنية إلى الامتحان وقبول أوراقه في لجنة النظام والمراقبة التي يتبع لها إلا إذا قام بإدخال بياناته كاملة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

ويجب على طلاب الدبلومات الفنية استيفاء عدد من الأوراق للتمكن من أداء الامتحان والتي جاءت كالتالي:

1- صورة على الاستمارة الإلكترونية للطالب.

2- صورة على بطاقة تحقيق الشخصية.

3- 5 صور ضوئية حديثة للطالب.

4- صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

5- صورتان مختومتان من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

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بقلم بسمة عبدالستار