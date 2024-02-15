ضوابط وإجراءات التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 لطلاب المرضي

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط وإجراءات التقديم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، للطلاب المرضي والذين يتعرضون لظروف طارئة، مبينة أنَّه في حالة تغيب الطالب المنتظم عن أداء امتحان الدور الأول بامتحانات الدبلومات الفنية في كل المواد أو بعضها بعذر قهري سواء كان هذا العذر مرضيا أو نتيجة حادث أو غير ذلك التقدم عقب حدوث حالة العذر مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

ضوابط وإجراءات التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي أن الطالب يقدم مستندات يثبت هذا العذر لتقوم المديرية أو الإدارة التعليمية بفحص المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر أو رفضه ويكون ذلك عن طريق تأشيرة صريحة وواضحة موافق غير موافق من مدير المديرية أو مدير عام الإدارة التعليمية أو من ينوب عنهما، ثم يتمّ إخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بصورة عاجلة بقبول عذر الطالب عقب حدوثه مباشرة في أثناء فترة انعقاد الامتحانات ولا يتمّ إرسال الإخطار بالبريد، ويجرى إثبات العذر المرضى أو الناتج عن حادث بتقرير طبي معتمد من التأمين الصحي.

العذر المرضى المفاجئ

وأشارت وزارة التعليم إلى أنَّه بالنسبة لطلاب عمال منازل يتمّ الإثبات بتقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي، و في حالة العذر المرضى المفاجئ الذي يحدث للطالب أثناء أدائه الامتحان مما يحول دون استمراره في أداء هذا الامتحان، يمكن إثباته بتقرير يعده طبيب اللجنة وأخر يعده رئيسها ويتم نقل الطالب إلى مستشفى حكومي، وعلى ولي أمره التقدم بالمستندات الطبية الدالة على ذلك عقب حدوث حالة العذر المرضي مباشرة للمديرية أو الإدارة التعليمية التابع لها لتقوم بدورها بفحص هذه المستندات واستيفائها والموافقة على قبول العذر ثم يتم اخطار لجنة النظام والمراقبة المختصة بصورة عاجلة بقبول عذر الطالب عقب حدوثه مباشرة (أثناء فترة انعقاد الامتحانات ولا يتم إرسال الإخطار بالبريد.

وتابعت وزارة التعليم، «إذا تقرر قبول عذر الطالب يسمح له بأداء الامتحان بالدور الثاني في ذات العام وتحسب له الدرجات الفعلية التي يحصل عليها في المواد التي تغيب عنها بعذر مقبول وفي جميع الأحوال لا يتم قبول أية أعذار بعد تاريخ اعتماد نتيجة الدور الأول».

أما إذا وقع هذا العذر للطالب في امتحانات الدور الثاني فلا يعتبر العام الذي حدث فيه عام رسوب ولا يحسب ضمن مرات التقدم للامتحان، والطالب الذي يتقرر عدم قبول عذره تطبق عليه القواعد الخاصة بالدور الثاني.