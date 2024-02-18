«DMC» تبرز تقرير «الوطن» عن «السوشيال ميديا» في مرمى نيران دراما رمضان

عرض برنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية «DMC»، التقريرالذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» والخاص بدراما رمضان 2024 بعنوان، «السوشيال ميديا» في مرمى نيران «دراما رمضان» خير «البهجة» وشر «محارب».

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إنّ الشركة المتحدة تقدم توليفة فنية متنوعة لأشكال درامية مختلفة لقضايا معاصرة وواقعية نعيشها جميعًا على أرض الواقع، خلال دراما رمضان 2024، مشيرًة الى أنه من ضمن هذه القضايا ما يتعلق بالسوشيال ميديا.

عودة الفنان يحيي الفخراني

وأضافت خلال لقائها بالبرنامج، «هناك عملين دراميين هامين سيتم تناول تلك القضية من خلالهما على أكثر من جانب، المسلسل الأول «عتبات البهجة» للفنان القدير يحيي الفخراني، الذى سيعود للدراما بعد غياب سنتين بشكل كامل».

مسلسل «عتبات البهجة»

وتابعت: «خلال مسلسل عتبات البهجة يقدم يحيي الفخراني شخصية رجل عجوز أنشأ قناة على اليوتيوب يقدم من خلالها محتوى مبهج وبه شغف كبير، والمسلسل هيعالج قضية السوشيال ميديا بشكل مختلف، وسيتم تقديم ذلك بشكل أكثر واقعية، فى جوانب عدة فى الحياة».