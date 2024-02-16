«نور وملك ومريم».. دراما رمضان تدعم المواهب الشابة

تجمع الأعمال الدرامية، التى ستعرض خلال السباق الرمضانى المقبل 2024، الفنانين مع أبنائهم فى أكثر من مسلسل، والبداية جاءت عند مسلسل «إمبراطورية ميم»، الذى يجمع خالد النبوى ونجله نور النبوى معاً للمرة الثانية بعد «راجعين يا هوى» فى رمضان 2022.

يجسد خالد النبوى شخصية «مختار أبوالمجد»، بينما يجسد نور النبوى شخصية «مروان أبوالمجد»، ومن المتوقع أن تجمعهما أحداث كثيرة خلال العمل المكون من 30 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعى.

مسلسل «إمبراطورية ميم» تدور أحداثه حول رجل يجد نفسه فى حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التى يكن لها مشاعر الحب، وبين أبنائه الستة الذين تولى مسئولية تربيتهم بعد وفاة زوجته، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفى الدين، إيمان السيد، والعمل من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

بينما تشارك ملك زاهر مع والدها الفنان أحمد زاهر فى مسلسل «محارب» إخراج شيرين عادل، وهى التجربة الثانية التى تجمعهما معاً، حيث سبق وعملا معاً فى فيلم «فارس» إنتاج عام 2022، ومن المقرر أن يعرض العمل فى 30 حلقة.

وكانت ملك زاهر كشفت عن تفاصيل شخصيتها، إذ نشرت إحدى الصور من الكواليس، وعلقت عليها: «شخصية راندا فى مسلسل محارب رمضان 2024»، ومن المتوقع أن يجمعها عدة مشاهد مع والدها الفنان أحمد زاهر.

مسلسل «محارب» تدور أحداثه حول قصة «عزيز»، شاب من الصعيد يعيش فى مصر القديمة مع أسرته، «عزيز» كان طالباً متفوقاً يحلم بأن يصبح مهندساً، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكى وسائق فى أوقات فراغه.

يشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حسن الرداد، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج أحمد السبكى.

وللعام الثانى على التوالى تشارك مريم أشرف زكى مع والدتها روجينا فى مسلسل خلال موسم الدراما الرمضانية، حيث تشاركان هذا العام فى مسلسل «سر إلهى» بعد مسلسل «ستهم» فى رمضان 2023، الذى لاقى ردود فعل إيجابية. مسلسل «سر إلهى» تدور أحداثه حول سيدة يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها، وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها، فتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة، وتعمل بدار مسنين لتتعرف على رجل عجوز يتم اتهامها بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت فى يدها ثروة غير متوقعة، لتبدأ فى الانتقام ممن ظلمها، ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

ويشارك فى بطولة العمل، روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.