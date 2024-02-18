أعلنت نقابة المهندسين جدول مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية في انتخابات المهندسين، وذلك بعد تحديد موعد عقد الانتخابات في عدد من المراكز النقابية التي ستكون يوم الجمعة 23 فبراير، من الساعة 10 صباحا حتى 7 مساء.

مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية

وأضافت النقابة في بيان لها، أنه جرى تحديد جدول مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، والتي تضمن النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، على أن تحدد موعد بقية المحافظات خلال الأيام المقبلة، وجاءت المواعيد كالتالي:

وحددت النقابة أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني تؤجل الجمعية لمدة ساعتين عن التوقيتات التي جرى توضيحها في المجلس، وتجرى انتخابات المهندسين في النقابات بعدد من الضوابط الواجب مراعتها، منها أن إجراء الانتخابات يجرى طبقا لأحكام المادة 13 من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974م وتعديلاته والنظام الداخلي، والتوجه إلى موظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.

شروط التصويت في الانتخابات

وأضافت النقابة أن الحضور شخصي، ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة، كما أن من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين سددوا اشتراكاتهم المستحقة عليهم حتى عام 2022، طبقا للمادة (13) من قانون نقابة المهندسين.