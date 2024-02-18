«الطاقة الذرية»: تأثر دول العالم خاصة أوروبا بتغير المناخ خلال العامين الماضيين

شارك الدكتور شريف الجوهري رئيس قسم المواقع والبيئة بمركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي والمتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، في الاجتماع الفني الدولي عن كيفية مواجهة التغيرات المناخية لمحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بالنمسا، ممثلا عن مصر.

خبراء من المنظمة العالمية للطاقة

وقدم الجوهري عرضا عن رصد التغيرات المناخية في مصر وخطة الدولة لمواجهتها، وكذلك مقترح لإدماج محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة، وشارك في هذا الاجتماع الفني الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية خبراء من أمريكا، الصين، فرنسا، سويسرا، أيطاليا، اوزباكستان، تايلاند، سيريلانكا، تركيا، الأردن، البرازيل، باكستان، اوكرانيا، كينيا، غانا، تونس.

كما شارك أيضا خبراء من المنظمة العالمية للطاقة، المكتب الاقتصادي لمنظمة الأمم المتحدة لشئون أوروبا، المنظمة الدولية للأرصاد الجوية.

تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة

وأكد الجوهري على أهمية إدماج وتنويع مصادر الطاقة خاصة الطاقات المتجددة لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك أهمية تحسين برامج توفير الطاقة في القطاعات المختلفة، وتنفيذ برامج الصيانة الدورية والوقائية لخطوط الكهرباء والمحولات وتطويرها للتعامل بمرونة أثناء التغيرات المناخية الحادة.

وأظهر الاجتماع الفني تأثر دول كثيرة في العالم خاصة دول أوروبا بالتغييرات المناخية خلال عامي 2022 و2023، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا وكذلك مطالبة الحكومات للمواطنين والقطاعات المختلفة بتخفيف الأحمال وتوفير الطاقة في المجالات المختلفة.

دراسات تقييم الأثر البيئي

وقالت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي، إنّ المركز يمتلك مدرسة علمية في مجالات دراسة تأثيرات العوامل الجوية والتغيرات المناخية بقسم المواقع والبيئة، لافتة إلى أن القسم شارك في تقييم دراسات اختيار المواقع للمحطات النووية ودراسات تقييم الأثر البيئي.

تبادل الخبرات مع الجهات الدولية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، أنّ مشاركة الهيئة بهذا الاجتماع الدولي يساعد على تبادل الخبرات مع الجهات الدولية وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات وأبحاث التعامل مع التغيرات المناخية، والتي يقوم خبراء وباحثين الهيئة بأنشطة مختلفة فيها لمواجهة التغيرات المناخية، وتأثيرها على الزراعة وانجراف التربة والتعامل مع الحشرات، وكذلك تأثيرها على المياه الجوفية والسطحية ومحطات الطاقة النووية ومحطات الطاقات المتجددة.