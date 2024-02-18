ترامب يطلق علامة تجارية لأحذية رياضية: «أردت فعلها من فترة طويلة»

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، علامته التجارية الخاصة بالأحذية الرياضية، بعد يوم من أمر صادر عن قاضٍ في نيويورك بإلزامه بدفع أكثر من 354.9 مليون دولار كغرامات بسبب المبالغة في صافي ثروته عن طريق الاحتيال لخداع المقرضين، بحسب ما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

ترامب يكشف عن أول حذاء رسمي

وقال ترامب: «أردت أن أفعل هذا لفترة طويلة»، كاشفا عما وصفه بأول حذاء رسمي لترامب في «Sneaker Con» في فيلادلفيا، ليصفه بأنه أعظم عرض للأحذية الرياضية على الأرض.

ويجري بيع الأحذية، ذات القمم العالية اللامعة والذهبية مع تفاصيل العلم الأمريكي على ظهرها، باسم «Never Srender High-Tops» مقابل 399 دولارًا على موقع ويب جديد يبيع أيضًا العطر «فيكتوري 47» ويحمل علامة ترامب التجارية مقابل 99 دولارًا للزجاجة.

قاض يأمر ترامب بدفع 354.9 مليون دولار

وانتقد ترامب في وقت سابق، القاضي آرثر إنجورون، الذي أمره بدفع 354.9 مليون دولار، إضافة إلى فوائد ما قبل الحكم، بعد إدانته بارتكاب احتيال مالي عمدًا على مدار عقد من الزمان.

وعلى جانب آخر، اتهمت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ترامب وشركاته العائلية بالمبالغة في صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار سنويًا على مدى عقد من الزمان لخداع المصرفيين لمنحه شروط قرض أفضل.