قطع المياه عن عدد من المناطق بـ5 محافظات.. اعرف الأماكن المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع الخدمة في عدد من المناطق بمحافظات «قنا والدقهلية ودمياط وبني سويف وأسيوط» للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في قنا

وأكدت الشركة توقف محطة مياه الحميدات، اليوم السبت من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءً، لإجراء عمليات الغسيل والتطهير والتعقيم السنوية لوحدات المحطة المختلفة «مروقات - مرشحات - خزان أرضي»، وينتج عن ذلك ضعف بسيط للمياه بمناطق غرب السكة بمدينة قنا.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة عن الدقهلية

وأشارت إلى قطع المياه عن المناطق التالية «تقسيم مجلس المدينة - تقسيم المحافظة - ش المستشفى الدولي بالمنصورة» اليوم، اعتبارًا من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 11 مساءً لمدة 8 ساعات للقيام بأعمال صيانة خط 630 م زهر، أسفل كوبري المرور من شارع عبدالسلام عارف بالمنصورة.

سبب انقطاع المياه في دمياط

وشددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط على انقطاع المياه عن مناطق «الرحامنة - الغنيمية - العزازمة» صباح غدًا الأحد اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا لمدة 6 ساعات لافتًا إلى أن سبب انقطاع الخدمة هو تركيب تقفليتين لخط 10 أسبستوس.

مدة انقطاع المياه عن مناطق بني سويف

وتواص شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن قرى «أبويط، ونا القس، أنفسط، كوم أبو راضي» بمركز الواسطى، اعتبارًا من الساعة 8 من صباح اليوم السبت، وحتى 6 من مساء نفس اليوم لمدة 10 ساعات للقيام بأعمال تطهير بالخزان الأرضي والمرشحات لمحطة مياه أبويط بمركز الواسطى».

تواصل قطع المياه عن مناطق بأسيوط

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنقطاع المياه لليوم الثاني على التوالي، وحتى الساعة الثامنة مساء اليوم عن منطقة الوليدية شرق أسيوط، وضعفها عن قرى بحري منقباد، ونجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لتلك القرى للقيام بإصلاح كسر خط طرد محطة الوليدية المرشحة قطر 900ممGRP والذي حدث به انفجار.