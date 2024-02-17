أماكن ومواعيد قطع المياه في دمياط للصيانة غدا.. 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن قطع المياه غدا الأحد، لمدة 6 ساعات، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء، عن عدد من المناطق لصيانة خط 10 أسبستوس، على أن تعود المياه فور انتهاء الأعمال.

توقيت قطع المياه في محافظة دمياط

وأوضحت محافظة دمياط، في بيان لها، أن انقطاع المياه سيكون الأحد 18 فبراير 2024، ومن المقرر بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرب الصحي بدمياط أن تبدأ الأعمال الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساء لمدة 6 ساعات.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في دمياط

وحددت المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وهي: «الرحامنة - الغنيمية – العزازمة»، وذلك لتركيب تقفلتين لخط 10 أسبستوس.

أرقام شكاوى انقطاع المياه في دمياط

وأهابت الشركة بالمواطنين المتأثرين في مناطق قطع المياه، تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على أن تعود المياه لطبيعتها فور الانتهاء من الصيانة، مؤكدة في حال وجود استفسار أو شكاوى يمكن الاتصال على الخط الساخن رقم 125 أو التوصل عبر واتساب على الرقم 01013019333.