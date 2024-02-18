«التموين» تطرح شنطة أهلا رمضان 2024 بـ6 أصناف

توفر معارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية كافة، شنطة أهلا رمضان طوال فترة المعرض وحتى انتهاء شهر رمضان المبارك، وتضم الشنطة 6 أصناف من السلع وفق وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر شنطة أهلا رمضان 2024

وووفق وزارة التموين تتوافر شنطة أهلا رمضان بـ6 أصناف وبحد أقصى 10 أصناف، أبرزها: السكر والشاي والأرز والزيت والمكرونة والعدس والصلصة والفول والبلح والمسلى النباتي.

ويصل سعر شنطة أهلا رمضان إلى 175 جنيها لـ6 أصناف، ووفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، كوبونات فئات 100 و150 و200 و250 و300 و500.

السلع المطروحة في معارض أهلا رمضان 2024

وتقام معارض أهلا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة لمنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تتراوح نسب التخفيضات بين 15% إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

وطرحت وزارة التموين كميات كبيرة من السلع في معارض أهلا رمضان، 55 ألف طن سكر، 17 ألف طن زيت طعام، 30 ألف طن أرز، 10 آلاف طن مكرونة، 500 طن فول معبأ، 8200 طن لحوم طازجة، 2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة».