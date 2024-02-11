«مستثمري السياحة»: الفنادق لم ترفع أسعار برامج زيارة مصر خلال عام 2024

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء عن تعاقدات جديدة أبرمتها الفنادق وشركات السياحة المصرية مع وكلاء السياحة الأجانب لقدوم أفواج سياحية إلى مصر نهاية الربع الأول من العام الجاري، لافتًا إلى أنَّ تلك التعاقدات تمت بذات الأسعار الخاصة بعام 2023، موضحًا أنَّ غالبية تلك التعاقدات تمركزت بالغردقة ومرسى علم والقاهرة وشرم الشيخ.

جذب أكبر عدد أكبر من السياح لزيارة مصر خلال2024

وأضاف «عبداللطيف» لـ«الوطن» أنَّ السبب الرئيسي لعدم رفع الفنادق وشركات السياحة المصرية لأسعار البرنامج السياحي لزيارة مصر خلال عام 2024 يعود إلى رغبة القطاع السياحي المصري الخاص في جذب أكبر عدد من السياح لزيارة مصر خلال العام الجاري في ظل تباطؤ الحجوزات السياحية التي تتلقاها دول منطقة الشرق الأوسط حاليًا.

حجوزات عربية للقاهرة خلال الصيف

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أنَّ غالبية الحجوزات التي تلقتها الفنادق المصرية قادمة من دول أوروبا ولاسيما من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والمجر وروسيا والتشيك وبيلاروسيا، موضحًا أنَّ القاهرة ستبدأ من شهر إبريل المقبل في تلقي حجوزات كبيرة من الدول العربية لقدوم سائحيها إلى العاصمة المصرية خلال فصل الصيف.