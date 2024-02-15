دعاء للمتوفى في المطر.. اللهم اغفر لموتانا واعفُ عنهم

يُستحب الدعاء للمتوفى في المطر، خاصة وأن الدعاء في المطر من الأوقات التي يُستجاب فيها الدعاء، فالدعاء للمتوفى في هذا الوقت فرصةٌ عظيمةٌ لِغفران ذنوبه ولِرحمته من الله تعالى، والمطر رحمةٌ من الله تعالى، والدعاء للمتوفى في هذا الوقت يُعدّ من شكر الله تعالى على نعمه، والدعاء للموتى بشكل عام من الأعمال الصالحة التي تُنفعهم وتُثقل ميزان حسناتهم.

أدعية المستحبة للمتوفى في المطر

ومن الدعاء للمتوفى في المطر «اللهم اغفر لِميتنا وأرحمه، واعف عنه وعافِه، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واغسله بماءٍ وثلجٍ وبَرَدٍ، ونقّه من الخطايا كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا ولم يزود منها إلا العمل، اللهمّ إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته».

«اللهم إنّه ضيفك، فأكرم ضيافته، اللهمّ إنّه فقيرٌ إلى رحمتك، فأغنه برحمتك، اللهمّ إنّه محتاجٌ إلى عفوك، فأعفو عنه».

الدعاء للميت من دار الإفتاء

لم تحدد دار الإفتاء دعاء محددا للميت وقت المطر ولكنها أوضحت أن الدعاء للميت بشكل عام سنة متبعة؛ لِمَا رواه أبو داوود والحاكم وقال صحيح الإسناد، عن عثمان رضي الله عنه قال: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم قد قالَ: «استَغفِرُوا لأَخِيكم وسَلُوا له التَّثبِيتَ؛ فإِنَّه الآنَ يُسأَلُ»، ويجوز الدعاء سرًّا وجهرًا، فرادى وجماعات، وهو في الجَمْعِ أرجى للقبول وأيقظُ للقلب وأَجْمَعُ للهمة وأَدعى للتضرع والذلة بين يدي الله تعالى، خاصةً إذا سبق بموعظة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَدُ اللهِ مع الجَماعةِ» رواه الترمذي وحسَّنه والنسائي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما.