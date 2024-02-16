دعاء المطر لمن تحب.. يسخر له الخير في الدنيا والآخرة

دعاء المطر لمن تحب؟.. بهذه الصيغة يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية لمن يحبونهم خاصة، وأن النبي الكريم علمنا ترديد الدعاء، وقت المطر لما روى عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن الرسول صلي الله عليه وسلم، كان إذا رأى مطر، كان يردد «اللهم صيبًا نافعًا»، حسب ما أكدته دار الإفتاء المصرية.

دعاء المطر لمن تحب

بخصوص دعاء المطر لمن تحب، فإن هناك العديد من الأدعية التي يجوز للمسلم ترديدها لمن يحبهم، ومنها:

- اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأنّي كله، لا إله إلا أنت، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقّني منها، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

- اللهم اجعلها أمطار خير وبركة.. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

- اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك

- اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.