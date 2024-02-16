دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي.. «اللهم اغسل ذنوبنا»

يحرص الآلاف من المسلمين على ترديد دعاء المطر والرعد بالتزامن مع موجة الطقس السيئ واستمرار سقوط الأمطار في أغلب المحافظات، فيما يرغب العشرات في معرفة دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي، خصوصًا إنّ الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على ترديد دعاء نزول المطر في أكثر من حديث، إلى جانب دعاء الرعد فور سماعه، إذ أنّ الأدعية تكون مستجابة في هذه الأوقات.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن دعاء المطر والرعد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن الدعاء المستحب عند نزول المطر، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

هل دعاء المطر مستجاب؟

وكشفت دار الإفتاء في بيان سابق لها، إنّ وقت نزول المطر هو أحد الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بحسب ما ورد في السنة النبوية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربع مواطن، عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة»، ونزول الغيث هو المطر.

ما هو الدعاء المستحب عند نزول المطر؟

وكشفت دار الإفتاء إنّ الدعاء المستحب عند نزول المطر، وفقًا لما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، إنّ النبي كان يردد إذا نزل المطر «اللهم صيبًا نافعًا» وفي رواية أخرى «اللهم صيبًا هنيئًا».

ما يقال عند نزول المطر؟

وهناك عدة أدعية أخرى تقال عند نزول المطر، وهي «اللهم كما غسلت الأرض بالمطر اغسل ذنوبنا بغفرانك وعفوك، واغسل قلوبنا من الهم والضيق»، و«اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر»، و«اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضارٍ عاجلا غير آجل».

ماذا ندعو عند الرعد والبرق؟

ونصحت دار الإفتاء المصرية، بتجنب النظر إلى البرق، إذ إنّ النبي نهى عن ذلك، موضحةً إنّه من المستحب الدعاء عند سماع الرعد ورؤية البرق.

وأضافت إنّه ورد عن النبي ترديد دعاء الرعد كالآتي «سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته»، و«اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك».