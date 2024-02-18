انطلاق الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة في المنيا اليوم

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، اليوم الأحد، تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمجان في مدن وقرى المحافظة.

رفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ان الحملة تهدف للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان لجميع المواطنين لما لها من مردود إيجابي على صحة الأم والطفل ورفع وعي المجتمع بخطورة الزيادة السكانية على معدلات التنمية.

تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير عام إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ان الحملة تتضمن إجراء الكشف الطبى وتقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ، بالإضافة إلى تقديم خدمات المشورة و التثقيف الصحي على مستوى جميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مشيرة إلى ان الحملة تنفذ على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى اليوم الأحد بمراكز بنى مزار و مطاى و سمالوط و ديرمواس، على أن تبدأ المرحلة الثانية يوم السبت المقبل 24 فبراير الجارى بمراكز المنيا والعدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي.