تفاصيل المناقصة العامة لإنشاء محطة مياه شرب جديدة في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن مناقصة عامة لمشروع تصميم وبناء محطة مياه شرب بمبلغ تأمين ابتدائي تبلغ قيمته 750 ألف جنيه.

قيمة التأمين وسعر كراسة الشروط

وكشف مسئول بشركة مياه الشرب في محافظة المنيا، تفاصيل المناقصة العامة لـ«الوطن» موضحا أن تاريخ الجلسة سيكون في يوم 27 فبراير الجاري، والمناقصة العامة بنظام المظروفين للعام المالي 2023-2024، وثمن الكراسة 1000 جنيه، والتأمين الابتدائي 750 ألف جنيه، ومكان الحصول على الكراسة من مخازن الشركة بشارع عدنان المالكي بأرض سلطان بمدينة المنيا.

وأوضح مسئول شركة المياه، أن المشروع عبارة عن تصميم وبناء محطة مياه شرب بطاقة 30 لتر/ ثانية بقرية العزيمة، بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة.

شروط التقديم في مناقصة محطة المياه

- تقديم العطاءات في موعد غايته الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الجلسة 27 فبراير.

- إذا صادف يوم الجلسة إجازة رسمية يعتبر موعد الجلسة أول يوم عمل.

- للشركة الحق في قبول أو رفض أي عطاء دون إبداء الأسباب.

- كراسة الشروط ولائحة العقود والمشتريات الموحدة منشورة على الموقع الإلكتروني بالشركة متممة لهذا الإعلان.