«فيتش» تتوقع ارتفاع توليد الكهرباء في مصر بنسبة 24.8% عام 2033

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وكالة «فيتش سوليوشنز» تتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيراوات/ ساعة خلال عام 2022، إلى 320.1 تيراوات/ ساعة خلال عام 2033، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022، إلى 24.8% عام 2033.

معدلات ارتفاع حصة توليد الكهرباء

أوضح المركز، في «إنفوجرافيك» عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، معدلات الارتفاع في توليد الكهرباء، كالتالي:

- 2022: 212.2 تيراوات/ساعة

- 2023: 217 تيراوات/ساعة .

- 2024: 224.7 تيراوات/ساعة.

- 2025: 235.7 تيراوات/ساعة.

- 2026: 2245.3 تيراوات/ساعة.

- 2027: 255 تيراوات/ساعة.

- 2028: 265.3 تيراوات/ساعة.

- 2029: 276.3 تيراوات/ساعة .

- 2030: 286.5 تيراوات/ساعة.