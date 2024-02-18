«فيتش» تتوقع ارتفاع توليد الكهرباء في مصر بنسبة 24.8% عام 2033
كتب:
أسماء زايد
12:28 م | الأحد 18 فبراير 2024
محطة توليد كهرباء
قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وكالة «فيتش سوليوشنز» تتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج توليد الكهرباء في مصر من 212.2 تيراوات/ ساعة خلال عام 2022، إلى 320.1 تيراوات/ ساعة خلال عام 2033، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرومائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022، إلى 24.8% عام 2033.
معدلات ارتفاع حصة توليد الكهرباء
أوضح المركز، في «إنفوجرافيك» عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، معدلات الارتفاع في توليد الكهرباء، كالتالي:
- 2022: 212.2 تيراوات/ساعة
- 2023: 217 تيراوات/ساعة .
- 2024: 224.7 تيراوات/ساعة.
- 2025: 235.7 تيراوات/ساعة.
- 2026: 2245.3 تيراوات/ساعة.
- 2027: 255 تيراوات/ساعة.
- 2028: 265.3 تيراوات/ساعة.
- 2029: 276.3 تيراوات/ساعة .
- 2030: 286.5 تيراوات/ساعة.