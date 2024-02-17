9 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات العمل

تصدر الشركة القابضة للكهرباء حملة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات العمل التابعة لها، من أجل تقليل الفاتورة، حيث قدمت الشركة بعض النصائح لترشيد الاستهلاك.

نصائح ترشيد استهلاك الكهرباء في أماكن العمل

ويمكن ترشيد الاستهلاك في مكاتب العمل وخاصة الأجهزة باتباع الإرشادات التالية:

1- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة إليها.

2- فصل الكهرباء تماما عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

3- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية، ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية عند شرائها.

4- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

5- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الحاسب الآلي.

6- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل الفيشة من المقابس الكهربائية.

7- استخدام الكمبيوتر المحمول بدلاً من كمبيوتر المكتب، لأنه يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 90%؜ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

8- خفض إضاءة شاشة الكمبيوتر

‏9- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.