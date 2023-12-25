«المصرية لنقل الكهرباء»: توليد 100 جيجاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة

كشفت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتا إلى أنه تقدم 13 مستثمرا جديدا بطلب لإنشاء مشروعات للهيدروجين الأخضر وتوقيع مذكرات تفاهم مع الأطراف المصرية المعنية وفي انتظار تحديد موعد توقيع تلك المذكرات.

القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة

وأشارت مشالي، في تصريحات صحفية، إلى أن إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات حوالى 100 جيجاوات، إضافة إلى أنه تم توقيع 11 اتفاقية إطارية.

تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية

وقالت مشالي إنه فيما يخص تحسين كفاءة أداء الخطوط الهوائية توفير أجهزة حديثة للتصوير الحراري للموصلات ووصلاتها واستخدام أطباق عازلات مطاطية في المناطق التي يصعب تنظيفها وصيانتها أو المناطق شديدة التلوث طبقاً لخريطة التلوث والتوسع في استخدام الغسيل الميكانيكي تحت الجهد والتخطيط الجيد لعمليات النظافة والصيانة مع مراجعة وتحديث إجراءات العمل سواء للنظافة أو الصيانة، إضافة إلى تحديث خرائط التلوث ومتابعة مصادر التلوث الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره على مهمات الشبكة مع قيام العاملين بقطاع الجودة بمراجعة أعمال الصيانة الدورية لتلافي أسباب تأخير تنفيذ هذه البرامج مع التأكيد على جودة إنجاز برامج الصيانة والعمل على تحديث البرامج بما يتفق مع ظروف تشغيل الشبكة.