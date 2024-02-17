وزارة الكهرباء ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة «نوة الشمس الصغرى»

رفعت شركات توزيع الكهرباء والمياه والصرف الصحي بمحافظات الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وشمال الدلتا حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تحدث في المحافظات، مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على الكهرباء في بعض المناطق.

رفع شركات الكهرباء حالة الطوارئ بسبب نوة الشمس الصغرى

وأشار مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن سبب رفع شركات الكهرباء حالة الطوارئ هي نوة الشمس الصغرى، التي بدأت منذ منتصف فبراير الحالي بالتزامن مع شهر أمشير، وتستمر لمدة 3 أيام فقط وتظل الشمس فيها ساطعة حتى في فترات تساقط الأمطار، ويصاحبها نشاط للرياح الشمالية الغربية.

إجراءات شركات الكهرباء لمواجهة التقلبات المناخية خلال نوة الشمس الصغرى

أصدرت شركات توزيع الكهرباء في بالمحافظات الثلاثة عدد من الإجراءات لمواجهة نوة الشمس الصغرى، منها «تشكيل فرق طوارئ لمواجهة أعطال الكهرباء - رفع درجة الاستعداد لضمان استقرار التيار الكهربائي - التأكد من غلق الأكشاك وعزلها واستخدام البلاستيك في تغطية الأسقف - غلق غرف المحاولات والتأكد من عدم وجود أي منفذ يتسرب منه المياه - توفير ماكينات ديزل بجميع شركات توزيع الكهرباء لاستخدامها حال حدوث أي أعطال فنية بسبب سوء الأحوال الجوية».