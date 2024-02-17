لزيادة الأرباح.. نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في الشركات ومكاتب العمل

تعتبر مسألة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشركات ومكاتب العمل أمرًا حيويًا بالنسبة لأصحابها، لأنها توفر في النفقات ما يزيد من الأرباح، ويبحث عدد كبير منهم عن آلية ذلك لخفض فاتورة الاستهلاك الشهري، بالإضافة للحفاظ على الأجهزة الكهربائية.

خفض فاتورة الكهرباء والحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن الخطوات والمعلومات التي تساعد جميع الموظفين العاملين بالشركات ترشيد استهلاك الكهرباء في المكاتب لخفض فاتورة الكهرباء الشهرية وللحفاظ على الأجهزة والأدوات الكهربائية.

طريقة استخدام أجهزة الحاسب الآلي

وأشارت الشركة القابضة للكهرباء عبر منشورها إلى عدة نصائح يجب أن يتبعها موظفو الشركات بالمكاتب عند استخدام أجهزة الحاسب الآلي والأجهزة الأخرى، وهي كالتالي:

- غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة لها.

- فصل الكهرباء تماما عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية .

- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة بعد ساعات العمل وعدم تركها في وضع الاستعداد.

- إلغاء خاصية شاشة التوقف يساعد في ترشيد الطاقة التي يستهلكها الكمبيوتر.

- إيقاف تشغيل مصادر الطاقة تمامًا وفصل (الفيشة) من القابس الكهربائي.

- يمكن استخدام الكمبيوتر المحمول بدلاً من كمبيوتر المكتب حيث أن الكمبيوتر المحمول القياسي يستهلك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 90%؜ من أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

- ضبط إضاءة شاشة الكمبيوتر لاستخدام أقل قدر ممكن من الإضاءة.

- تعمل الأجهزة بشكل أكثر كفاءة عندما يتم تنظيفها وصيانتها بانتظام. ‏

- وضع ملصقات تذكيرية للعاملين توضح نقاط ترشيد الطاقة.