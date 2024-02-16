أماكن بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في شمال سيناء

افتتحت محافظة شمال سيناء عددا من المجمعات الغذائية في العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، لبيع السلع بأسعار مخفضة، خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم وفيه ترتفع معدل استهلاك المواطنين من تناول المواد الغذائية.

أماكن المجمعات الغذائية في شمال سيناء

ذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، أن أماكن المجمعات الغذائية لبيع السلع بأسعار مخفضة تأتي على النحو التالي.

- ميدان الرفاعي، مبنى خاص بوسط الميدان بالعريش.

- حديقة وسط المدينة، بوسط مدينة العريش، أمام البارك الرئيسي.

- سوق الضاحية، بسوق الضاحية التجاري، بالعريش.

- دوران شبرا، بمنطقة المساعيد، غرب العريش.

وفي الشيخ زويد: أمام محطة وقود الحاج عايش، بالطريق الدولي القريب من شارع حي الكوثر الأول، ومبنى الضرائب

مدينة بئر العبد: سوق المحطة القريب من مبنى مجلس المدينة، وسط السوق التجاري، وفرعان في العريش يتم افتتاحهما الأسبوع المقبل.

فتح شوادر أهلا رمضان في العريش

أكدت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء فتح شوادر أهلا رمضان في العريش، وهناك دراسة لفتح فرعين إضافيين في الشيخ زويد وبئر العبد، بسعر موحد على مستوى المحافظة، مع مراقبة الأسعار، وحركة البيع بشكل يومي طوال فترة الافتتاح