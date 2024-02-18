أماكن مبادرة «كلنا واحد» في محافظة الشرقية.. 10 منافذ وأسعار مخفضة

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة «كلنا واحد»، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، من خلال مضاعفة المنافذ المخصصة لبيع السلع الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الشرقية

وبدأت الجهات المعنية، في ضخ كميات كبيرة من السلع في العديد من أماكن مبادرة «كلنا واحد» 2024 في محافظة الشرقية، وذلك بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات والمواد الغذائية في المحلات والأسواق التجارية الخارجية، وجرى توفير كميات من السلع الأساسية، وأبرزها السكر والزيت والأرز والمكرونة واللحوم المجمدة والسجق والكبدة، وغيرها.

أماكن مبادرة «كلنا واحد»

ونشرت وزارة الداخلية 10 أماكن لمبادرة «كلنا واحد» في محافظة الشرقية، جاءت بيانها على النحو التالي:

1- مبادرة كلنا واحد في منفذ بردين، وعنوانه: أمام نقطة شرطة بردين.

2- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء، وعنوانه: مدخل القرية أنشاص البصل.

3- مبادرة كلنا واحد في منفذ بهنباي، وعنوانه أمام نقطة بهنباي شارع البحر.

4- مبادرة كلنا واحد في منفذ الزهراء، وعنوانه: الزهراء.

5- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجلاء، وعنوانه: أمام حديقة الطفل.

6- مبادرة كلنا واحد في منفذ شارع الجيش، وعنوانه: الحلقة القديمة.

7- مبادرة كلنا واحد في منفذ الحسينية، وعنوانه: شارع الشهيد طيار بالحسينية.

8- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق، وعنوانه: منطقة الكوبري الجديد قسم الجامع بجوار السكة الحديد.

9- مبادرة كلنا واحد في حي ثان الزقازيق، وعنوانه: بجوار شرطة النجدة.

10- مبادرة كلنا واحد حي ثان الزقازيق، وعنوانه: خلف مسجد أبوعامر– الصيادين.