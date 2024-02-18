تشكيل لجنة لمراجعة بيانات الطلاب في استمارة الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل لجنة من العاملين بالمدرسة، لمراجعة بيانات كل طالب متقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2024، وعلى المراجع والطالب أن يوقع بالقلم الأحمر بجانب أي تصويب.

استمارة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي أنه في حال وجود أي أخطاء في البيانات يجرى التواصل فورا مع وحدة المعلومات بالمدرسة للتعديل والتقدم بشكوى من خلال البوابة الرسمية للشكاوى (moe complains.cmis.gov.eg)، والتي تتولى أقسام وإدارات الإحصاء بالمديرية والإدارات التعليمية حل المشكلات التي ترد من طلابها.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة المدرسة تعد كشفا بأسماء المراجعين وأرقام هواتفهم المحمولة وتوقيعاتهم من أصل وصورة، يرفق الأصل معتمدا ومختوما بخاتم شعار الجمهورية مع الاستمارات المرسلة إلى لجان النظام والمراقبة المختصة وتحتفظ المدرسة بصوره للرجوع إليها عند الحاجة.

ووجهت وزارة التعليم طلاب الدبلومات الفنية جميع التخصصات «زراعي وصناعي وتجاري وفندقي»، بسرعة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023/ 2024، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» بالبريد الموحد الخاص للطالب.