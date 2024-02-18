وكيل «تعليم القاهرة» يوجه بمتابعة مستوى الكتابة والقراءة لطلاب رياض الأطفال

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة صباح اليوم الأحد، زيارة تفقدية لمدرسة كوبري القبة الابتدائية التابعة لإدارة حدائق القبة التعليمية، إذ كان في استقبال الدكتور ناصر الجندي مدير عام إدارة حدائق القبة، وذلك لمتابعة انضباط العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني 2024.

مستوى الكتابة والقراءة

وأكّد وكيل وزارة التعليم بالقاهرة ضرورة متابعة الفصول التعليمية ومستوى الكتابة والقراءة لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال، وأبدى سعادته بمستوى الطلبة، كما تفقد فصول بالصف الثاني الابتدائي وحضر حصة اللغة العربية والرياضيات وناقش الطلاب حول مدى استفادتهم من التحصيل المدرسي بالمدرسة.

وأجرى مدير المديرية حواراً مع المعلمين داخل الفصول الدراسية لمناقشة الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وتطوير الأداء التدريس، مؤكّداً ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية ومتابعة تطوير الأداء التدريسي للمعلمين داخل الفصول للحصول على نتائج إيجابية بشكل أسرع ومناقشة السلبيات والمعوقات محاولة إيجاد حلول وفقا للإمكانيات المتاحة.

اكتشاف المواهب

وتفقد الأنشطة التربوية داخل المدرسة (رياضية - فنية - ثفافية)، وأكد الالتزام بضرورة اكتشاف المواهب في جميع الأنشطة للارتقاء وتنمية مواهبهم داخل المدرسة من خلال اكتشاف المعلمين لموهبتهم بما يساهم بالنفع والفائدة والارتقاء بالعملية التعليمية.

كما تابع مدير المديرية حجرات الأنشطة والمكتبة والملعب داخل المدرسة، وحرص على متابعة جميع الرواكد بالمدرسة حرصا على سلامة وأمن أبنائنا الطلبة.