«التعليم» تحدد آليات وضوابط التقييم لطلاب الدبلومات الفنية في مجموع المواد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طريقة تقييم ونجاح طلاب الدبلومات الفنية في مجموعة المواد أو المادة ذات الفروع، موضحة أنها تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني إذا رسب في امتحانات الدور الأول، مضيفة أنه إذا رسب الطالب في إحدى مواد التدريبات المهنية، يسمح للطالب بأداء امتحان الدور الثاني فيها بالتعليم الصناعي والتجارى والفندقي.

حق دخول الدور الثاني في مادة المشروع بالتعليم الصناعي

وأوضحت الوزارة في خطاب رسمي أنه إذا كان للطالب حق دخول الدور الثاني في مادة المشروع في التعليم الصناعي نظام السنوات الخمس يكون امتحانه في نفس موضوع الدور الأول، وله حق التعديل بما يراه على أن يتقدم بالمشروع المعدل إلى لجنة سير الامتحان مباشرة، وإذا اختار الطالب مادة أو مادتين من المواد الناجح فيها لتكملة المجموع فلا يضار بحصوله في الدور الثاني على أقل من درجة الدور الأول وتحسب له الدرجة الأكبر.

وأكدت الوزارة أن المادة ذات الأجزاء «نظري - عملي - معمل» تعامل معاملة المادة الدراسية الواحدة عند تقرير حق الطالب في دخول امتحان الدور الثاني بالتعليم الصناعي، ويشترط حضور الطالب المعمل كشرط لنجاحه في حالة عدم وجود نهاية صغرى للمعمل.

وأشارت الوزارة إلى أنه ينبه على رؤساء لجان سير الامتحان في حال وجود لجان خاصة بمرافقين في الامتحان أن يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ لجنة النظام والمراقبة بالحالات الموجودة وأن يتأكد من صحة كل المستندات من عدمه ويكون هو المسئول الوحيد عن ذلك مع إرسال صورة من المستندات فورا إلى لجنة النظام والمراقبة، وأصل المستندات للجنة النظام والمراقبة المختصة في نهاية الامتحان، وترسل أوراق الإجابة الخاصة بهذه اللجان في مظروف خاص ويدون ذلك في التقرير اليومي للجنة وكذا في التقرير النهائى.