هيئة الدواء تحذر من استخدام مستحضرات جلدية لفترات طويلة دون استشارة الطبيب

حذرت هيئة الدواء من استخدام المستحضرات الجلدية لفترات طويلة دون استشارة الطبيب، مؤكّدة أنَّه لابد من استخدام المستحضرات الحيوية الجلدية لمدة 5 أشهر والتوقف شهرين أو 3 لتقليل مقاومة الجسم للعقار، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب.

الفرق بين الدواء المثيل والدواء البديل

وأوضحت هيئة الدواء الفرق بين الدواء المثيل والدواء البديل، موضحة أن الدواء المثيل هو دواء يتكون من نفس التركيز والمادة الفعالة والشكل الصيدلي، ولكن من إنتاج شركة أخرى والاسم التجاري وسعر البيع يكونان مختلفان.​​

وتابعت هيئة الدواء أن الدواء البديل يتكون من مادة فعالة مختلفة أو تركيز أو شكل صيدلي مختلف، لكنه يستخدم لعلاج نفس المرض، مؤكّدة أهمية استشارة مقدم الخدمة الصحية لمعرفة المثائل المتاحة وكذلك لبدائل العلاجية حال الحاجة لها.