«الداخلية» تستعرض فيديو عن المرحلة الـ25 بمبادرة «كلنا واحد»

أطلقت الوزارة المرحلة الـ 25 من مبادرة «كلنا واحد»، برعاية رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وفي إطار استمرار وزارة الداخلية في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل نسبتها إلى 40% وبجودة عالية، وتستمر فعاليات المبادرة من السادس عشر من الشهر الجاري وحتى نهاية شهر رمضان.

وبحسب مقطع فيديو نشرته الوزارة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، فإنه لأول مرة، تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل إلى 2031 منفذًا، 6 معارض رئيسية، 44 معرضًا فرعيًا، 67 شادرًا بمختلف محافظات الجمهورية، وجاءت المشاركة بالتنسيق مع وزارة الداخلية حرصًا على تخفيف الأعباء على المواطنين، وجميع ماتم ذكره موضح على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.

وجاء ذلك وسط إشادة المواطنين، إذ كان الإقبال كبيرا على المعارض وعلى شراء المنتجات المعروضة ضمن المبادرة ذات الجودة والوفرة والأسعار المخفضة، والتي تجعل من السهل عليهم شراء متطلباتهم بأقل تكلفة قبل بداية الشهر الكريم وخلاله.

وفي هذه الأثناء، تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير كافة أنواع السلع من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا على مستوى الجمهورية، وقامت المنظومة بطرح عبوات غذائية بها سلع متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50%.