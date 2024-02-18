الصور الأولى من كواليس تصوير مسلسل فراولة لـ نيللي كريم قبل عرضه في رمضان
كتب:
بسمة شطا
02:14 م | الأحد 18 فبراير 2024
مسلسل فراولة
تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير باقي مشاهدها في مسلسل فراولة التي تخوض من خلاله البساق الرمضاني لعام 2024 وتشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين.
الصور الأولى من مسلسل فراولة لنيللي كريم
وحصلت «الوطن» على الصور الأولى من داخل كواليس تصوير مسلسل فراولة وذلك من عدد من المشاهد التي جمعت كل من نيللي كريم وجيلان علاء وشيماء سيف وتونى ماهر وحجاج عبد العظيم وصدقي صخر وعدد آخر من الفنانين.
وتخوض الفنانة نيللي كريم من خلال مسلسل فراولة تجربة الـ15 حلقة لأول مرة منذ سنوات في دراما رمضان ويشاركها عدد من الفنانين من بينهم أحمد فهيم وعلا رشدي وشيماء سيف وصدقي صخر ولبنى ونس ومحمد عبدالعظيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.