خبير دولي: الموقف الفلسطيني واضح.. والتطرف يزداد في إسرائيل يوميا

أكد الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، وضوح الموقف الفلسطيني من الاحتلال الإسرائيلي، وأنه منذ اغتيال إسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل، عام 1995، على يد متطرفين إسرائيليين، لم يعد هناك شريك إسرائيلي للسلام مع الشعب الفلسطيني، ما يعني أن إسرائيل بتشكيلتها الحالية، لا تظهر أي استعداد جاد للوصول إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الشعب الفلسطيني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية ذهبت إلى كل المحافل وكل المناطق والدول التي شاركت في عملية المفاوضات، سواء الولايات المتحدة الأمريكية، أو في ستوكهولم أو لندن وفي روسيا».

وتابع: «ذهبنا إلى العديد من دول العالم، واجتمعنا في الكثير من المناطق، وجرت المفاوضات في أكثر من مكان بالعالم، وجميعها باءت بالفشل بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي الاحتلال ليس لديه رغبة في الالتزام بعملية السلام أو حل الدولتين».

حل الدولتين

وأكمل: «نتنياهو يتحدث علنًا بأنه لا يريد حل الدولتين، ولا يريد عملية سلام، ولا يريد أساسًا وجود شعب فلسطيني فى منطقة ما بين البحر والنهر، وهذه ليست معلومات جديدة وإنما هي بشكل معلن ومصرح به على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو».

وقال: «الغالبية العظمى والكاسحة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومن شعبه تتجه ناحية التطرف أكثر فأكثر، وكل يوم يزداد التطرف».