«العلاج الحر» بالدقهلية: إصدار تراخيص لـ43 معملا ورفض طلبات 7 منشآت أخرى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، قيام إدارة العلاج الحر بعمل حملات مرورية مفاجئة على المنشآت الطبية بالدقهلية، أسفرت عن معاينة 50 معملا بالتعاون مع المعامل المركزية.

حملات على المنشآت الطبية بالدقهلية

وأكّد «مكين» أنّ الحملات بمحافظة الدقهلية، جاءت بهدف تكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة، وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.

المرور على 50 معملا بالدقهلية

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر بمحافظة الدقهلية، أنّ فريق العلاج الحر قام بالمرور على 50 معملا في 11 مركزًا من بينها المنصورة، وميت غمر، ومنية النصر، ودكرنس، وميت سلسيل.

تراخيص المعامل بالدقهلية

وأشار «فؤاد» إلى أنّه جرى الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 43 معملا، ورفض ترخيص 7 أخرى، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

استمرار الحملات بالدقهلية

وأكّد استمرار الحملات بشكل مكثف على المنشآت الطبية المختلفة، من ضمنها المعامل في محافظة الدقهلية، من قبل إدارة العلاج الحر للتأكد من جودة المنشآت الطبية الخاصة في الدقهلية، وضمان سلامة صحة المواطنين.