«مستقبل وطن»: جاهزون برؤية متكاملة استعدادا لمناقشتها في الحوار الوطني

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن النسخة الثانية من الحوار الوطني تأتي تأكيدا للنجاحات المتحققة في النسخة الأولى، مشيرا إلى أن العنوان الرئيسي للنسخة الأولى من الحوار هو ترتيب أولويات الدولة المصرية، وأن كل الأطياف اكتشفوا أن مساحات الاتفاق أكبر بكثير من مساحات الاختلاف.

وأضاف «هلال» خلال مداخل هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «dmc»، أن الحكومة والوزارات بدأت الأيام الماضية بخطوات لتنفيذ مخرجات النسخة الأولى من الحوار الوطني.

وأوضح أن النسخة الثانية ستكون أكثر تخصصا وأكثر تعمقا بسبب القضية الاقتصادية الضاغطة على العالم كله، لذلك ستبدأ الجلسات بمناقشة أكثر عمقا خاصة في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن جاهز برؤية متكاملة ويستعد للمناقشات فيها.