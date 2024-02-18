أسعار البانيه اليوم الأحد 18-2-2024 في الأسواق

شهدت أسعار البانيه اليوم الأحد استقرارا ملحوظا، ويعد البانيه من الوجبات الأساسية على مائدة الأسرة المصرية، لذا يحرص عدد كبير على متابعة أسعار البانيه أولا بأول، وهو ما سوف نوضحه في السطور التالية.

ووفق ما رصدته «الوطن» حول الأسعار الجديدة من بورصة الدواجن، فإن أسعار الفراخ بمختلف أنواعها استقرت عند مستويات مقبولة، كما يعكس هذا الاستقرار جهود الهيئات الرقابية والقطاع الخاص بالدواجن في التصدي للتقلبات السعرية والتي تظهر مدى التحسين في الإنتاج، وتوفير الاستقرار في الأسواق.

اسعار البانيه اليوم الاحد 18-2-2024 في الأسواق

وبحسب شعبة الدواجن، فإن أسعار البانيه اليوم في الأسواق سجلت حوالي ما بين 220 و250 جنيها للكيلوجرام، وذلك حسب المنطقة السكنية المباع فيها.

وتابعت بيانات الشعبة أن سعر كيلو الأوراك يتراوح ما بين 90 و100 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو الكبد والقوانص ما بين 90 و100 جنيها.