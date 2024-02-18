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«تعليم القاهرة» تعيد فتح باب التحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس غدا

كتب:

أميرة فكري
02:51 م | الأحد 18 فبراير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بقيادة أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة إعادة فتح باب التقديم للتحويلات الإلكترونية للتلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن المحافظات الأخرى للقاهرة مرة أخرى ولمدة أسبوعين.

فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس لمدة أسبوعين

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان صادر اليوم، أنَّه سيتمّ فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس من يوم الإثنين 19 فبراير الى يوم الإثنين 4 مارس وذلك تيسيراً على أولياء الأمور. 

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