وكيل «تعليم الجيزة» يوجه بمتابعة التسجيل الإلكتروني للتلاميذ وتفعيل التابلت

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرستان، في جولة ميدانية لمدارس محمود عمر الثانوية بنات، والأهرام للتعليم الأساسي التابعتان لإدارة الهرم التعليمية، يرافقه محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم، وخالد عبدالحميد مدير عام الإدارة، وذلك بتوجيهات معالي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمي

وبدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بتفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وكذلك المعامل، كما اطمئن على تسليم جميع الطلاب للكتب الدراسية ومحاورتهم في الحصص التعليمية للوقوف على مستوي تحصيل الطلاب للمادة العلمية.

كما أكّد وكيل تعليم الجيزة خلال جولته بضرورة تفعيل حصص المشاهدة والاهتمام بالطلاب الضعاف ورفع مستواهم العلمي، كذلك الاهتمام بممارسة الأنشطة المختلفة لإكساب الطلاب المهارات الحياتية التي تساعد على خلق جيل مبدع قادر علي التفكير العلمي، مشيداً بالجهد المبذول من قبل إدارة المدرستين، كذلك متابعة التسجيل الالكتروني وتفعيل التابلت.