الوجه الجديد فارس قناوي يدخل «عتبات البهجة» في موسم دراما رمضان المقبل

يشارك الوجه الجديد فارس قناوي في مسلسل عتبات البهجة المأخوذ عن رواية للأديب الكبير إبراهيم عبدالمجيد تحمل نفس الاسم وكتب السيناريو والحوار مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024، عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول -بهجت الأنصاري- الفنان الكبير يحيى الفخراني، وكيل وزارة سابق، ولديه عددًا من الأحفاد، ويحاول التواصل معهم بشكل جيد وتقوده الصدفة إلى عالم الفضاء الإلكتروني وهو العالم الذي يعيش فيه الأحفاد، ورغبًة منه في التواصل مع أحفاده والتقرب منه، فيتورط في عدد من المشاكل لنرى ما سيحدث معه بسبب التكنولوجيا التي يتعامل بها لأول مرة، وتدور الأحداث بشكل لايت وكوميدي، في إطار 15 حلقة.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

وأوضح فارس قناوي أنَّ مسلسل عتبات البهجة هو التجربة الثالثة له في التمثيل، إذ كانت تجربته الأولى من خلال مسلسل «ولاد ناس» تأليف وإخراج هاني كمال، والثانية على خشبة مسرح الدولة من خلال مسرحية «حلاوة الحب» تأليف وإخراج محمد إبراهيم.

وتابع: «حصلت بعدها على عدة دورات وكورسات في التمثيل لصقل موهبتي، وخلال هذا العام قررت التفرغ للانتهاء من دراستي الجامعية، إذ حصلت قبل عدة شهور على ليسانس اللغات والترجمة قسم اللغة الفرنسية من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واستعد حاليا للالتحاق بمعهد الفنون المسرحية في العام الدراسي الجديد».

واستكمل: اعتبر نفسي محظوظا بالمشاركة في عتبات البهجة لعدة أسباب أولها الوقوف أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، فحلم أي ممثل شاب أن يقدم حتى مشهدًا واحدًا أمام الفنان الكبير، ومن حسن حظي أنه يجمعني به عدة مشاهد، والسبب الثاني هو عملي مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة ملك الدراما التليفزيونية ومكتشف العديد من المواهب وصانع نجومية الكثير من الفنانين الشباب وفخر لي أن اعمل تحت قيادة في هذا العمل».

واختتم حديثه قائلًا: «أما السبب الثالث أن كاتب السيناريو والحوار هو مدحت العدل الشاعر والسيناريست وصاحب الرصيد الضخم من الاعمال الناجحة سينمائيا وتلفزيونيا، أما السبب الرابع والاساسي انني اعمل من خلال شركة ضخمة ومتميزة وهي العدل جروب والمنتج جمال العدل صاحب البصمات الكبيرة في الدراما التليفزيونية خلال السنوات الماضية».