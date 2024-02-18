أماكن حملة «حقك تنظمي» في البحيرة.. تضم 8 مراكز

أكّد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، تنظيم احتفالية بالوحدة الصحية بسمخراط بالرحمانية، بمناسبة انطلاق المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية التوعوية والخدمية الموسعة؛ لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» ضمن مبادرة «أيامنا أحلى».

أماكن حملة حقك تنظمي في البحيرة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أماكن المرحلة الأولى من مبادرة «حقك تنظمي» وتشمل إدارات: «كفر الدوار– حوش عيسى– أبو حمص– التحرير– وادي النطرون– إيتاي البارود– إدكو– الرحمانية»، مشيرًا إلى أنّها تبدأ من اليوم الأحد، حتى الخميس المقبل.

وأكد «جميعة» أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية، عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان.

وذكر أنه سيتم تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة «أيامنا أحلى» بكل الإدارات المشاركة وإقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة، بجميع الإدارات المشاركة، وسوف تقام هذه الفعاليات، بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة.