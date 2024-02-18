متحف الفن الإسلامي ينظم ندوة عن رواد الأثريين والمرممين المصريين

ذكر قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، أنّ متحف الفن الإسلامي في القاهرة نظم ندوة ثقافية بعنوان «رواد الأثريين والمرممين المصريين» بالتعاون مع المتحف المصري في التحرير، والمتحف القبطي ومكتبة الإسكندرية، موضحا أنّ الندوة تأتي في إطار تعظيم الدولة المصرية لرموزها من العلماء الأجلاء ووضعهم نبراسًا وقدوة للشباب.

المحاضرات بالندوة الثقافية

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ الندوة الثقافية«رواد الآثاريين والمرممين المصريين» المقامة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، وتضمنت المحاضرات التالية:

- محاضرة «شيخ الأثريين عبد الرحمن عبد التواب بين التحديات والإنجازات»، وقدّمتها الدكتورة آمال أحمد حسن العمري، أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ بكلية الآثار - جامعة القاهرة.

- محاضرة «إسهامات رائد من رواد كلية الآداب، زكي محمد حسن نموذجًا»، وقدّمتها الدكتورة جيهان أحمد عمران، أستاذ الوثائق المتفرغ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة.

- محاضرة «رائد القلم والمعول.. علي بهجت مكتشف مدينة الفسطاط»، والتي قدّمتها الدكتورة رحاب إبراهيم الصعيدي، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة.

- «عبدالرحمن فهمي محمد.. السيرة والإسهامات العلمية»، وقدّمها الدكتور محمد السيد حمدي، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

- «مدرسة تحسين الخطوط العربية ودروها في إحياء الخطوط والزخارف المندرسة»، وقدّمها الدكتور محمد حسن، باحث أول بمركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.