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أستاذ علوم سياسية: مطلوب موقف دولي واضح لمنع تهجير الفلسطينيين

كتب:

منار مجدي
04:05 م | الأحد 18 فبراير 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنّ إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين، وانتهاك القواعد الدولية والقانون الإنساني، واستمرارية هذه الانتهاكات تسبّبت في ارتقاء العديد من الشهداء، فضلا عن مئات الآلاف من الإصابات وتدمير البنية التحتية في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الصورة واضحة أمام العالم بأكمله، والانتهاكات الإسرائيلية التي تمثل إبادة جماعية مخالفة لكل أنواع القانون الدولي والإنساني.

وطالب أستاذ العلوم السياسية، العالم، باتخاذ مواقف واضح وثابت من المجتمع الدولي، وإيقاف عمليات إطلاق النار وتهجير الفلسطينيين ومحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

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بقلم منار مجدي