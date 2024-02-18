وزير الآثار: زيادة 5%بأعداد السياح الوافدين لمصر خلال أول 40 يوما من 2024

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر شهدت نموًا خلال الـ 40 يومًا الأولى من العام الجاري، بنسبة 5% مقارنة بذات الفترة من عام 2023.

وأضاف خلال افتتاحه لبرجي الرملة والحداد بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، بعد الانتهاء من أعمال ترميمهما وتطويرهما، اليوم، أن الوزارة ستعلن خلال فعاليات بورصة برلين السياحية (ITB) بألمانيا في مارس المقبل، تدشين منتج القاهرة الثقافي الجديد (Cairo City Break)، إذ سيجرى الإعلان عنه لأول مرة بشكل رسمي.

وأشار إلى أن وزارة السياحة تعمل حاليا على إعداد منتج القاهرة الثقافي الجديد (Cairo City Break)، وذلك لجعل مدينة القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته يمكن من خلاله زيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال تقديم 6 تجارب سياحية متنوعة ومختلفة تتضمن العديد من الأماكن السياحية والأثرية سواء فرعونية أو قبطية أو إسلامية، بما يساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بمدينة القاهرة، مشيراً إلى أن السائح يأتي حالياً إلى القاهرة لقضاء في المتوسط ما بين 3 إلى 4 أيام ولكن من خلال هذا المنتج ستمتد مدة زيارته لها إلى 12 يوما.

وأوضح الوزير أن ما تشهده القلعة حاليا من افتتاحات مثل هذين البرجين ومن قبلهما بعدة أشهر افتتاح جامع سليمان باشا الخادم المعروف باسم سارية الجبل، ومع حجم التطوير الضخم في الخدمات السياحية المقدمة بالقلعة بها، ستتلقى القلعة ما تستحقه من حجم في عدد ساعات الزيارة حيث ستصل مدة زيارتها إلى 3 ساعات على الأقل والتي لا تتعدى حاليًا أكثر من ساعة واحدة، وهو ما سيساهم في زيادة أعداد الليالي السياحية بالقاهرة على الأقل ليلة واحدة بالنسبة للسائحين الوافدين إليها، ومن ثم تقديم زيارة ثقافية متميزة.

وأشار إلى أن منتج القاهرة الثقافي الجديد سيتم إضافته للمنتجات السياحية الرئيسية التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة الحالية، موضحا أنه سيجرى استكمال خلال الأشهر القليلة المقبلة تطوير وبناء تجارب سياحية مختلفة للسائحين الزائرين لتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين السياحة الثقافية المتميزة والسياحة الترفيهية، الأمر الذي يساهم في زيادة عدد الليالي السياحية للقاهرة ككل.

300 مليون جنيه استثمار بمنطقة القلعة

وعن حجم الاستثمار في منطقة القلعة، أضاف أن المجلس الأعلى للآثار قام بتخصيص ما يزيد عن 300 مليون جنيه لهذه المنطقة خلال العام المالي الحالي بتمويل ذاتي، بالإضافة إلى ما يقدمه القطاع الخاص من تمويل ممثلاً في الشركة المسئولة عن تشغيل الخدمات بمنطقة القلعة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك ميزانية إضافية من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للتسويق للقلعة وما تشهده من تطوير خلال بورصة برلين السياحية في ضوء الترويج لمنتج القاهرة الجديد.

وأشار وزير السياحة إلى أن منتجات Short City Break تعد من المنتجات السياحية الأسرع نمواً في العالم وخاصة بالنسبة للسائحين الذين يرغبون في البرامج السياحية القصيرة، لافتاً إلى أن هذا المنتج سيشهد نمواً في مصر خلال السنوات المقبلة ولا سيما مع توافر وتكامل العناصر الثلاث الرئيسية المكونة لجانب العرض لهذا المنتج وهم الطيران من خلال التعاون المشترك مع وزارة الطيران المدني، والمنشآت الفندقية اللازمة، وبناء تجربة سياحية متميزة.

30 ألف غرفة فندقية بالقاهرة حاليا

وأوضح «عيسى» أن النمو في الطلب على هذا المنتج يحتاج نمواً آخر في أعداد الغرف الفندقية وخاصة في القاهرة والتي يوجد بها حوالي 30 ألف غرفة فندقية فقط، داعياً القطاع السياحي الخاص للاستثمار الفندقي بصورة أكبر مما يسرع من وتيرة افتتاح الغرف الفندقية الجديدة ولاسيما في ظل الحوافز الجديدة غير المسبوقة التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي لاسيما الفندقي.

افتتاح المتحف المصري الكبير قريبا

وعن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح في أقرب وقت ممكن.