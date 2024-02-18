أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات.. «العائلية» بها فراخ وياميش

منافسة حادة على تقديم أفضل عروض أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات، بين المحال التجارية، وسلاسل السوبر ماركت والهايبرات الكبرى، فضلًا عن فروع أهلا رمضان، إذ يختلف سعر الكرتونة بحجمها ومحتوياتها، حيث طُرحت كراتين عائلية تضم دواجن وياميش رمضان، فيما بدأت الأسر في الاتجاه لشرائها بقصد التوفير باعتبار أن أسعارها أقل من التجزئة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أسعار كرتونة رمضان 2024 في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحافظات

وتتراوح أسعار كرتونة رمضان 2024 في المحافظات بين 109 حتى 1200 جنيه، إذ تختلف باختلاف المحتويات والأوزان، حيث تضم الكرتونة الواحدة المواد الغذائية الأساسية بأوزان وأعداد مختلفة من أرز، ومكرونة، وملح، وصلصة، وزيت، وشاي، وسكر.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في محافظة القليوبية

وتسجل أسعار كرتونة رمضان 2024 في القليوبية، بحسب تصريحات محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية لـ«الوطن»، أسعار مختلفة وهي 138، و190، و300، و350 جنيهًا، إذ يختلف سعر كل كرتونة وفقًا لمحتوياتها.

وذكر «الفيومي»، أنّ هناك كرتونة رمضان 2024 العائلية، والتي تضم الكثير من السلع الغذائية بالإضافة إلى 3 دجاجات، وياميش رمضان، ويبلغ سعرها نحو 1200 جنيهًا.

أسعار كرتونة رمضان محافظة القاهرة 2024

وتبدأ أسعار كرتونة رمضان محافظة القاهرة 2024 من 109 جنيه وتصل حتى 250 جنيه في مختلف فروع السلاسل التجارية، وهي نفس أسعار كرتونة رمضان محافظة الجيزة 2024، حيث تتوافر الكراتين بأسعار 109، و150، و155، و170، و175، و190، و200، و250 جنيهًا، والتي يختار من بينها المواطن وفقًا لاحتياجاته.

أسعار كرتونة رمضان محافظة المنوفية 2024

وتأتي أسعار كرتونة رمضان محافظة المنوفية 2024 بدءًا من 160 جنيهًا، مرورًا بـ 190، و220، ووصولًا إلى 250 جنيهًا التي تضم فرخة.

أسعار كرتونة أهلا رمضان 2024 في الفيوم

وتتوافر أسعار كرتونة أهلا رمضان 2024 في فرع المعرض بشارع أحمد شوقي في محافظة الفيوم، وذلك بأسعار تبدأ من 155 جنيها.

أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية

وفيما يخص أسعار كرتونة رمضان 2024 في الإسكندرية فإنّها تبدأ من 155 جنيهًا للكرتونة الصغيرة، وتصل إلى 200 جنيهًا للكرتونة الكبيرة، في مختلف المحال، والسلاسل التجارية، والهايبرات بمختلف أنحاء المحافظة.