المشهد يعيد نفسه.. معاذ نبيل وأحمد داش من «لا مؤاخذة» إلى «مسار إجباري»

بعد مرور 10 سنوات، على فيلم «لا مؤاخذة»، عاد الثنائي أحمد داش ومعاذ نبيل للظهور سويًا من جديد في مسلسل «مسار إجباري» الذي يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في رمضان المقبل، وتدور أحداثه حول شخصية شابين في مقتبل العمر، ولكن لديهما شخصيتين مختلفتين عن بعضهما، وتقودهما الصدفة لاكتشاف سر يتعلق بحياتهما.

معاذ نبيل وأحمد داش

كان معاذ نبيل في فيلم «لا مؤاخذة» يجسد دور الطالب المشاغب الذي يهتم للهو واللعب بدلًا من الدراسة وذاع صيته وقت عرض العمل عام 2014، هو والفنان أحمد داش في الفيلم الذي تعتمد أحداثه على الأطفال، وبعد ذلك استكمل كل منهما طريقه الخاص في عالم التمثيل حتى يشاء القدر أن يلتقيا بعد 10 سنوات في المسلسل.

أصبح أحمد داش من نجوم الفن، وشارك في العديد من المسلسلات الرمضانية وخطف خلالها أنظار الكثير من المتابعين كان من أبرزها مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض في رمضان الماضي من خلال تجسيد دور «سيف» وأيضا مسلسل «البرنس»، وغيرها من المسلسلات، أما الفنان معاذ نبيل شارك بدور طفل في «امبراطورية مين» و«ولاد رزق»، أيضا «لهفة»، و«صد رد»، و«هربانة منها»، وغيرها من الأعمال الفنية

أبطال مسلسل «مسار إجباري»

سيكون مسلسل مسار إجباري، من بطولة الفنان أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، ورشدي الشامي، وبسمة، وجوري بكر، ورشدي الشامي، ومحسن منصور، ومي الغيطي، وآخرين، والعمل من إخراج نادين خان، وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.