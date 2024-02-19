5 أخطاء تؤدي إلى تلف «العجان» في وقت قصير.. تجنبها

يعد العجان أحد أهم الأجهزة الكهربائية، التي تؤدي إلى اختصار الوقت، في أثناء العجن، أو في تجهيز بعض أنواع الحلويات، إلا أن هناك مجموعة من الأخطاء، تسبب في تقليل العمر الافتراضي للعجان، وتؤدي إلى تلفه تمامًا، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر.

أوضح موقع «goodhousekeeping» بعض الأخطاء، التي تؤدي إلى تلف العجان:

عدم قراءة الدليل الخاص بالعجان

يخطيء بعض الأشخاص عند شراء العجان، بعدم قراءة الدليل الخاص به قبل استخدامه، ما يؤدي إلى الوقوع في الأخطاء، لعدم معرفة الطريقة الآمنة والصحيحة في استخدامه، إذ يختلف كل عجان عن الآخر، ومن خلال الدليل يمكن معرفة كمية الدقيق المناسبة.

الخفق بطريقة عشوائية

الخفق بطريقة عشوائية، يؤثر سلبًا على العمر الافتراضي للعجان، فيجب ألا يلامس المضرب الجزء الأخير من الوعاء، وليس معنى ذلك أن يكون بعيدًا عنه.

تشغيل العجان على أعلى سرعة طوال الوقت

من الأخطاء التي يقع فيها البعض، عند استخدام العجان، هي تشغيله على أعلى سرعة طوال الوقت، ما يؤدي إلى التأثير على العمر الافتراضي للجهاز.

انطلاق تشغيل العجان على سرعة عالية

يؤدي انطلاق تشغيل العجان على سرعة عالية، إلى تناثر الخليط خاصة إذا كان جافًا، لذا يجب البدء دائمًا بالخلط على سرعة منخفضة، ثم زيادة السرعة بالتدريج ىإلى سرعة أعلى.

نسيان تبريد وعاء العجان

يستخدم العجان في تجهيز أصناف عديدة من الحلويات، لذا يجب أن يكون الوعاء باردًا، بوضعه فارغًا في الثلاجة مدة من الوقت، لأن نسيان تبريد الوعاء، يؤدي إلى فشل تحضير الكريمة المخفوقة، إذ تصبح سائلة، وهكذا عند تحضير بعض أنواع الحلوى الأخرى، لذا يجب الانتباه جيدًا إلى هذا الأمر.