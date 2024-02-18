تحرير 16 محضر مخالفات تموينية بمخابر بلطيم بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جهودها في الحملات التموينية للرقابة على المخابز، وذلك بالتعاون مع إدارة التموين وجهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

تحرير 16 محضر مخالفات تموينية بمخابر بلطيم

أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضر مخالفات؛ لعدد من المخابز تضمنت 5 محاضر عدم إعلان أسعار، و6 نظافة، و3 محاضر شهادات صحية، و2 محضر نقص وزن، وجرى تحرير المحاضر، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

تكثيف الحملات على المخابز

ومن جانبه، كلّف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.