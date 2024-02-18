روسيان يقفزان من الدور الـ99 في مبنى بكوريا الجنوبية.. ما مصيرهما؟

شهدت كوريا الجنوبية، مطاردة رجال الشرطة في مدينة بوسان الواقعة في جنوب البلاد، لشخصين، يعتقد أنهما مواطنان أجنبيان، قفزا من مبنى مكون من 101 طابق بالمظلات.

وتعود قصة قفز الشخصين الأجنبيين، بالمظلات إلى صباح الخميس الماضي، ووفقا لوكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن المشتبه بهما، تسللا إلى مبنى «إل سي تي» السكني المكون من 101 طابق وقفزا من طابق المراقبة بالطابق الـ99، بالمظلات.

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية، غرمت روسيين اثنيين، في عام 2019، بمبلغ 5 ملايين وون «3.740 دولارًا أمريكيًا» لكل منهما بسبب تصرف شبيه بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بعد القفز من المباني الشاهقة في هايونداي، بما في ذلك نفس المبنى «إل سي تي».

وفي ذلك التوقيت، منعت السلطات الكورية الجنوبية، الروسيين، من مغادرة البلاد ولم يتمكنا من المغادرة إلا بعد دفع الغرامة.

ارتفاع مبنى «إل سي تي» 411 مترا

ويبلغ ارتفاع مبنى «إل سي تي» 411 مترًا ويتكون من 101 طابق، وفق لما ذكرته وسائل إعلام كورية جنوبية، وقال«مركز شرطة هايونداي»، إن تطارد الشخصين المشتبه، لقفزهما من أعلى مبنى «إل سي تي» بمدينة بوسان الكورية الجنوبية، دون موافقة مسبقة، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة، انتقلت إلى موقع الحادث بعدما تلقت بلاغا ولكنهم لم تتمكن من التعرف على المشتبه بهما.

وتعتقد الشرطة الكورية الجنوبية،أن المشتبه بهما خبيران في القفز، ويبحثان عن الإثارة من خلال القفز من ناطحات السحاب الشهيرة حول العالم بالمظلات.