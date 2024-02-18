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طوارئ في 6 محافظات بسبب نوة الشمس الصغرى.. «غرف العمليات»: ارتدوا الملابس الشتوية

كتب:

كيرلس مجدى
07:41 م | الأحد 18 فبراير 2024
نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية

نوة الشمس الصغرى على الإسكندرية

تلقت غرف عمليات 6 محافظات على رأسها الإسكندرية، تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، باستمرارية سوء الطقس، تزامنًا مع نوة الشمس الصغرى، إذ من المتوقع تجدد سقوط الأمطار ليومين آخرين نتيجة تكاثر السحب. 

وبحسب غرف عمليات محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد، فإنه جرى استمرار العمل، وفقًا لحالة الطوارئ بسبب التحذيرات الجديدة، حسب أحدث توقعات سقوط أمطار نوة الشمس الصغرى.

تحذير للمواطنين بسبب نوة الشمس الصغرى 

وأكدت غرف عمليات المحافظات الـ6 المذكورة، على مواطنيها، ضرورة استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة المضادة للأمطار، خلال اليومين المقبلين، نظرًا لاستمرار سقوط الأمطار.

توقعات سقوط الأمطار 

وأشارت غرف العمليات، إلى أنه من المتوقع تجدد هطول الأمطار مع عصر اليوم حتى المساء، ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتزداد مع ساعات الليل، محذرة المواطنين من الخروج في هذه الأوقات.

استمرار الطوارئ في 6 محافظات 

وأكدت استمرار الأجهزة التنفيذية بالعمل، وفقًا لرفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات، لليوم السادس على التوالي بسبب نوة الشمس الصغرى الحالية، على أن تستمر يومين آخرين، لحين تحسن الطقس.

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بقلم كيرلس مجدى