الفصائل الفلسطينية: نرحب بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الأفريقي

رحبت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، في بيان لها، بالبيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الـ37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذي دعا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يدخل يومه الـ 135 في ظل ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 28 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات.

تنفيذ سياسة العقاب الجماعي

وأضافت الفصائل بحسب موقع «تليفزيون فلسطين»، أن إسرائيل تنفذ سياسة العقاب الجماعي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين برفع الحصار عن قطاع غزة والمثول لقرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.

مطالبة بترجمة الاستنكار الإفريقي على أرض الواقع

وطالبت الفصائل بترجمة الاستنكار الإفريقي بخطوات عملية من كافة الدول الإفريقية الصديقة، من أجل المساهمة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعين إلى قطع كافة العلاقات مع إسرائيل، ودعم نضال الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف.

دعم دولي قوي لفلسطين

بدوره، قال أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، لـ «الوطن»، إن المجتمع الدولي حاليا في أكثر فترة يتم فيها الإعلان عن تأييد فلسطين ويجب استغلال هذا الأمر للدعوة إلى اعتراف الأمم المتحدة ومجلس الأمن بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف لأن الوقت سانح لهذا الأمر وسيكون بمثابة الثمن المقدم لأرواح الشهداء الفلسطينيين الذي استشهدوا مؤخرا في ظل تعنت إسرائيل ورفض وقف إطلاق النار.