موعد امتحانات الترم الثاني 2024 ونهاية العام الدراسي

بعد انتهاء إجازة نصف العام وبدء الدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023-2024، اهتم العديد من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد امتحانات الترم الثاني 2024، وإجازة نهاية العام الدراسي الحالي.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة للقراء بشكل يومي، تستعرض «الوطن» موعد امتحانات الترم الثاني 2024 وامتحانات الثانوية العامة وإجازة نهاية العام الدراسي، والذي جاء وفق ما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخريطة الرسمية لمواعيد العام الدراسي 2023-2024، كما يلي.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

- بدأ الفصل الدراسي الأول في 30 سبتمبر 2023.

- انتهى الفصل الدراسي الأول 25 يناير 2024.

- كان موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2024.

- كان موعد امتحان الفصل الدراسى الاول 9 يناير 2024.

- بدأ الفصل الدراسي الثاني 10 فبراير 2024.

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو المقبل 2024.