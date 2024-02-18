موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024 بالعريش

أعلنت محافظة شمال سيناء، أن افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة العريش، ابتداء من غد حتى نهاية شهر رمضان.

وأضافت محافظة شمال سيناء في بيان، أن غدا في تمام الساعة الواحدة ظهرا، سيفتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، معرض أهلا رمضان بوسط العريش.

مكان معرض أهلا رمضان بالعريش

هذا وكانت محافظة شمال سيناء، بالتشاور مع مجلس المدينة، ومديرية التموين والغرفة التجارية، استقرت على المكان الجديد لمعرض أهلا رمضان، في الساحة الرئيسية، بين مبنى الملس القديم، وساحة مبنى قصر ثقافة العريش، خلف المقر الرئيسي لجامعة العريش بوسط المدينة.

مراعاة الأريحية في المكان الجديد

بدوره، أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان، أن اختيار المكان الجديد لمعرض أهلا رمضان، بناء على المشاورات مع المديريات والهيئات الحكومية بالمحافظة، وتم اختيار المكان الجديد، بعيدا عن زحام الشارع الرئيسي، وأيضا لاتساع المنطقة، ووجود بارك لوقوف السيارات، واقتراب المكان الجديد، من طريق مرور سيارات السيرفيس القادمة من الضاحية والريسة والبحر والمساعيد والزهور، والعبور.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه جرى تجهيز الباكيات وتسليمها للتجار، الذين بدورهم، نقلوا بضاعتهم، استعدادا لعملية الافتتاح غدا بعد أذان الظهر، بحسب تعليمات محافظ شمال سيناء.