خبير اقتصادي: تخفيضات معارض «أهلا رمضان» على السلع تصل إلى 30%

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إنّ المعارض التي تنظمها الحكومة لها دور كبير جدا في ضبط الأسعار بالأسواق، حيث تضم كل السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بأسعار عادلة.

3 معارض أهلا رمضان في كل محافظة

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنّ معارض أهلا رمضان تنتشرفي أنحاء الجمهورية كافة بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، وتقدّم تخفيضات على السلع تصل إلى 30%، لافتا إلى أنّ معارض أهلا رمضان تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين.

رفع معدلات ضخ السلع الأساسية

وأوضح جاب الله، أنّ الحكومة رفعت معدلات ضخّ السلع الأساسية لتوفير احتياجات المواطنين، فضلا عن إنشاء شوادر وضخّ سيارات متنقلة في الشوارع، تحتوي على كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز، إضافة إلى توافر كميات من البيض والدواجن ومشتقات الألبان والمكرونة وغيرها.